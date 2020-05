And the winner is... - spannend schon aber nicht ganz so überraschend wie bei den Oscars ging's in Gleisdorf bei der Verleihung der Kinder- und Jugendbuchpreise nicht zu. Die Hauptpreise und Auszeichnungen der Fachleute-Jury waren längst bekannt. Aber ein Spezialpreis ist seit fünf Jahren bis zur Verleihung ein Geheimnis. Seit 2006 vergibt jeweils eine Schulklasse - immer aus einem anderen Bundesland - den preis der Jugendjury. Diesmal war die 4d des Gymnasiums Oberpullendorf an der Reihe. Zunächst ein Auftritt der Band Snoir mit Sängerin Sophie Schmidt, den beiden E-Gitarristen Dominik Prokoszovics und Lukas Vertesich sowie Johannes Gungl am Cachon. "Wir haben uns mit der Coverversion von Use somebody (Original Kings of Leon) schon einen Song ausgesucht, der mit unserem ausgewählten Buch was zu tun hat", erläutert die Band gegenüber dem Online-Kinder-KURIER. Für den Tanzpart suchte die Klasse "wonderfull life" aus. "Wir wollten auf jeden Fall viel mit Musik und Tanz in unsere Präsentation einbauen", erzählen Jugendjury-Mitglieder, "weil wir uns dachten, dass Jugendliche und Kinder das gerne mögen". Und immerhin ist die Gleisdorfer Kinder- und Jugendbuchpreisverleihung eine jener, bei der tatsächlich die, um die's geht, auch nicht nur vereinzelt anwesend sind. Was damit zusammenhängt, dass schon allein in die Gestaltung des Veranstaltungszentrums Hunderte Kinder und Jugendliche einbezogen sind - heuer mit 2000 papierenen Fähnchen mit unterschiedlichsten Buchstaben und Schriftzeichen.

Schon zwischen zwei Musiknummern hatten Lisa Bürger (Klassen- und Unterstufenschulsprecherin) und Lukas Feymann deutliche Hinweise gegeben, indem sie einzelne Sätze, die der Klasse besonders gut gefallen haben, von der Bühne weg ins Auditorium zitierte. Und schließlich wurde das Geheimnis nach den musikalischen Darbietungen vollends gelüftet: weiße Plakate wurden von den im halbkreis aufgestellten Schülerinnen und Schülern umgedreht und von einem bis zum anderen Bühnenrand der Schriftzug "Caroline Phlipps Wofür die Worte fehlen" enthüllt.