Affen, Monster, Griechen und Sterne

Und wenn du dich nur mit einer Hand an der Querstange oben festhältst und dabei drehst, was ja fast eher wie das Schwingen eines Affen ausschaut, so heißt diese Übung im Zirkus Monster. Das Nest erklärt eine der jungen Artistinnen so: „Du hältst dich mit Händen und Füßen an der (Quer-)Stange oben an, so dass der Rücken zur Stange und der Bauch nach unten zeigt, das schaut dann fast wie ein kleines Nest aus."

„Anstrengend ist es schon, es macht aber auch Spaß", sagen zwei Neulinge im „großen" Circus-Kaos-Team, die beiden 11-jährigen Jakobs. „Vorher waren wir nur im kleinen Circus." So heißen die Jahreskurse in den verschiedensten Disziplinen, der „große" endet dann mit der Teilnahme an der Aufführung, auf die dann die entsprechenden Jahreskurse hinarbeiten. Beiden gefällt am besten das Trampolinspringen, „weil du da zum Beispiel ganz leicht einen Salto und andere Kunststücke machen kannst".

Judith, obwohl erst zehn, ist schon das dritte Jahr bei Kaos und sagt: „Ich mach fast alles, Tuch, auf der Kugel gehen, Einrad und Akrobatik, am liebsten aber mag ich Tuch und da den Abfaller" erzählt sie dem KiKu, der daraufhin wissen will, ob sie da nie Angst hätte, wo einem ja schon beim zuschauen leicht schwindelig werde, wenn die Artistinnen und Artisten an den Tüchern einige Meter runter zu fallen scheinen. „Nein, weil ich vorher immer genau schau und frag, wie das geht. Und außerdem liegen unten ja Matten."

