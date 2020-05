Acht Jahre jung und seine erste Ausstellung

Die Ausstellung fand zum fünften Geburtstag des Wiener SOS-Kinder"dorfs" statt. Der achtjährige bildende Künstler lebt seit vier Jahren in Floridsdorf, wo SOS erstmals Kinder nicht in einem abgeschlossenen Dorf, sondern in Wohngemeinschaften betreut, die in eine Wohnsiedlung integriert sind.

Ungefähr acht Monate hatte Simon Gerhard Moser mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin und Künstlerin Bea Steinberg zusammengearbeitet. Gemeinsam beschäftigen sich die beiden mit Malerei, Fotografie, Objektgestaltung, Texten und Videokunst. Zahlreiche gemeinsame Ausflüge haben den Achtjährigen zu einigen der Bilder oder Objekte angeregt.