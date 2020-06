Kickstarter-Projekt sammelt für Weltraumlift

Das Unternehmen Liftport hat ein Kickstarter-Projekt gestartet. Laut den Plänen von Gründer Michael Laine soll eine Konstruktion entstehen, die Insassen von einem Punkt zwischen Erde und Mond bis zur Mondoberfläche bringen. Grundlage wird ein 250.000 Kilometer langes Seil aus Nanomaterial sein, das bis zur Mondoberfläche gespannt werden soll. Laut Laine sei es einfacher, den Lift vom Mond aus zu bauen, da jener im Gegensatz zur Erde über keine Atmosphäre verfügt sowie eine geringe Schwerkraft aufweist.

Über Kickstarter wollen die Verantwortlichen von Liftport jedoch nicht das ganze Projekt finanzieren. Aus diesem Grund wurden als erstes Ziel nur 8.000 Dollar festgelegt, das bereits nach kurzer Zeit weit überboten war. Als ersten Schritt plant das Unternehmen einen Lift auf der Erde, dessen Kabel mit einem Heliumballon mehrere Kilometer in den Himmel transportiert wird. Vor fünf Jahren konnte Liftport mit einer ähnlichen Konstruktion den Rekord für den weltweit höchsten Lift aufstellen und hält ihn bis heute. Kurz nach diesem erfolgreichen Test ging die Organisation jedoch bankrott.

Mit ihrem Kickstarter-Spendenaufruf will die Organisation in erster Linie auf sich aufmerksam machen, unter anderem mit kuriosen Belohnungen für Spender: Wer etwa mehr als 10.000 Dollar investiert, darf als erster Mensch von einem Forschungsturm in zwei Kilometer Höhe springen. Allerdings muss auch dieser Turm erst realisiert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen einen Weltraumlift konstruieren will: Auch das japanische Unternehmen Obayashi Corp. plant bis zum Jahr 2050 eine Raumstation in 36.000 km Entfernung zur Erde, die von der Erdoberfläche per Lift erreichbar ist (die futurezone hat berichtet).