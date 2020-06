Vergiftung ist selten, aber sehr gefährlich

Die Katze verhält sich plötzlich wieder ihre Natur. Sie hat keinen Appetit, tapst benommen in ihr Lieblingsversteck und zittert am ganzen Leib. Kommen Erbrechen, Krämpfe und Durchfall dazu, können die Symptome nicht offensichtlicher sein.

„Besitzer befürchten viel häufiger, dass ihr Vierbeiner Gift gefressen hat, als es tatsächlich der Fall ist“, beruhigt Zoodoc Thomas Voracek. Der Experte aus dem KURIER-Tiercoach-Team weiß, dass Halter oft bei vergleichsweise harmlosen Magen-Darm-Problemen oder Infektionskrankheiten mit schnellem Verlauf an eine Vergiftung denken. Obacht ist bei den Anzeichen dennoch geboten. Denn Haustiere, die wirklich eine Gesundheit schädigende Substanz aufgenommen haben, müssen so rasch wie möglich behandelt werden. Der Veterinärmediziner aus der Tierärztlichen Ordination Tiergarten Schönbrunn kennt die häufigsten Ursachen einer Vergiftung und erklärt, was im Ernstfall zu tun ist.