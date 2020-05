Kindergärtnerin im Schnellverfahren

Gerade in der Diskussion um eine Akademisierung der KindergartenpädagogInnen-Ausbildung stelle dies eine paradoxe Situation dar. „Einerseits soll mit der Akademisierung der Beruf aufgewertet und die Qualität angehoben werden, andererseits wird es weiterhin möglich sein, mit einem Blitzkurs Kinder zu betreuen. Hier sind massive Qualitätsunterschiede in der Kinderbetreuung vorprogrammiert und eine gute Vorbereitung auf die Volksschule fraglich“, gibt Lang zu bedenken und fordert strengere Vorgaben bei der Ausbildung der Kindergruppenbetreuer sowie eine Koppelung der Fördergelder an strengere Kontrollen seitens der Stadt Wien.

Bei der Stadt Wien gibt man sich bedeckt und verweist auf die gesetzlichen Bestimmungen im Wiener Tagesbetreuungsgesetz und in der Wiener Tagesbetreuungsverordnung. Auf Anfrage des Familienverbands werden jedoch die strengen Kontrollen von Seiten der Stadt Wien und deren Koppelung an die Förderungen betont.