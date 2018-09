Karriere ohne Matura: Worauf es ankommt

„Wir sind in Österreich sehr gut aufgestellt. Man kann sich allein 300 Berufe in Lehren aneignen“, sagt Sabine Putz vom Arbeitsmarktservice Österreich. Die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation, die ursprünglich Landwirtin, später Ärztin werden wollte, weiß, dass lebenslanges Lernen die Chancen auf ein berufliches Fortkommen deutlich verbessert. Auch Mahlodji betont: „Am schlimmsten ist, wenn man sich nicht weiterentwickelt; wenn man aufhört, in sich zu investieren.“ Die Zahlen der Statistik Austria bestätigen das: 21,2 Prozent der 25- bis 34-Jährigen ohne weiterführenden Schulabschluss sind arbeitslos, bei den gleichaltrigen Akademikern sind es 3,5 Prozent. Ohne Matura ist viel zu erreichen. „Nur mit Pflichtschule ist es sehr schwierig – und es wird schwieriger“, prognostiziert Putz: „Auch wer sich der Technologie verschließt, wird auf der Strecke bleiben.“

Arbeitsmarkt im Wandel

Tatsächlich befindet sich der Arbeitsmarkt in einem radikalen Wandel, Digitalisierung und Automatisierung tragen dazu bei. „65 Prozent der Jobs, die wir in zehn Jahren haben werden, existieren noch nicht“, ist Mahlodji überzeugt: „Wir brauchen Menschliches.“ Mit Kreativität, vernetztem Denken und Empathie wird sich Geld verdienen lassen; nicht zwingend mit Zeugnissen aus höheren Schulen. „Die Menschen müssen sich ihrer Stärken bewusst sein und Freude an der Arbeit haben“, bekräftigt Putz: „Berufsorientierung ist ein langer Prozess.“ Nicht nur AMS und whatchado helfen dabei.

Leidenschaft und Selbstbewusstsein

Einig sind Experten, dass die Matura nicht für jeden passt, auch wenn der Nachweis der schulischen Reife nach wie vor den Einstieg ins Berufsleben erleichtert und bequemster Türöffner für die Unis ist. Es gibt vielversprechende Alternativen. Einmal am Arbeitsmarkt etabliert, sind schließlich auch andere Werte als dokumentierte Noten gefragt. Einer Studie des WIFI Management Forum zufolge schätzen Führungskräfte in erster Linie Fachkenntnis, Selbstbewusstsein und Leidenschaft. „Gute Schüler sind nicht unbedingt erfolgreicher. Zum Teil tun sich Schulabbrecher leichter, weil sie flexibler und mehr an Herausforderungen gewöhnt sind“, sagt auch Mahlodji. Er selbst hat die Matura inzwischen in der Abendschule nachgeholt, den Bachelor of Science im Eiltempo absolviert. Für den Aufsteiger steht immer noch eines im Vordergrund: Glücklichsein im Hier und Jetzt – mit oder ohne Matura.

Drei Beispiele

Auch Fritz Potocnik, Bäckermeister aus Leidenschaft hat es zu Erfolg gebracht, ebenso der Schulabbrecher und Start-up-Gründer Julian Zehetmayr und Heike Pernauer, Hauptschulabsolventin und Chefin über 80 Mitarbeiter. Die drei erzählen, wie sie Karriere ohne Matura machen konnten.

Bäckermeister aus Leidenschaft