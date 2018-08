"Kann tun, was ich will": Türsteher nach Belästigung suspendiert

Es hätte ein ganz normaler Abend im Pub werden sollen. Als Emily White kürzlich in einem Lokal in der Stadt Newquay im Südwesten Englands aus war, wurde sie jedoch von einem Türsteher verbal in Bedrängnis gebracht. Wie die BBC berichtet, pfiff ihr der Einlasser der Bar Sailors Arms beim Eingang nach, warf ihr lüsterne Blicke zu und kommentierte die Oberweite der jungen Frau. Als sich die 19-Jährige wehrte und damit drohte, sein Verhalten zu melden, sagte der Mann: "Die werden gar nichts dagegen tun."