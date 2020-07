Kanäle: YouTube baut Videoangebot in Europa aus

Das Videoportal bietet nun auch in Deutschland eigene Kanäle an. Diese werden von YouTube finanziell unterstützt, liefern dafür aber ihre Videos exklusiv für ein Jahr an das Videoportal. Zahlreiche bestehende Partner üben Kritik an Google für das 100 Millionen US-Dollar-Projekt, da sie zu wenig Hilfe beim Marketing erhalten würden.