Kanada will Flughafen Gespräche abhören

Kanada sagte in einer kürzlich gestarteten Initiative dem organisierten Verbrechen und Schmugglerringen den Kampf an. Diese Maßnahme dürfte ein Teil dieser Kampagne sein. Laut einer 2008 durchgeführten Untersuchung dürften rund 58 Banden an Flughäfen in Kanada aktiv sein. Laut dem Bericht werden meist Flughafenmitarbeiter bestochen oder eigene Leute eingeschleust, die dann die geschmuggelte Ware durch den Zoll lotsen. Dieser Bericht hatte unter anderem zur Folge, dass vom Zoll kontrollierte Bereiche eingerichtet wurden, in denen Zollmitarbeiter Reisende und Flughafenmitarbeiter befragen und durchsuchen dürfen. In ebendiesen Zonen soll nun die erweiterte Überwachung erfolgen.