Kampf um digitale Freiheit auf der Straße

Es ist ein relativ versteckter Kampf, der sich hier im Internet abspielt. Online-Petitionen, wütende Blogeinträge und das Hacken von Regierungs-Homepages zählen zum Standardrepertoire der Auseinandersetzung. Der durchschnittliche User bekommt davon nicht viel mit, wenn sich nicht gerade Google oder Wikipedia dem Protest anschließen und – wie am 18. Jänner – einen Tag lang ihre Webseiten schwarz verhüllen. Dabei geht es um Bürgerrechte, um die Bürgerrechte der Internet-User.

Am Samstag wurde der Protest einmal sichtbar und ist vom digitalen Raum unserer Computer auf die Straße getreten. In fast 250 Städten weltweit gingen Menschen auf die Straße (allein in Wien waren es zwischen 3000 und 4500 Demonstranten), um gegen ein internationales Abkommen zu demonstrieren, das nach Meinung der Kritiker nicht weniger als das Ende des freien Internets bedeuten könnte: ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also Handelsabkommen gegen Produktpiraterie) heißt das Ding, mit dem Produktfälschungen und Urheberrechtsverletzungen bekämpft werden sollen.