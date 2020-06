Schüler starten Kampagne für Bildungsreform

Planlos - so nennt sich die bildungspolitische Kampagne der Schülerunion, die am Montag, 2. März startet. Diese soll mittels Metaphern Verbesserungsvorschläge für das Schulsystem aufzeigen. Anlässlich der morgen stattfindenden Sitzung der Bildungs-Reformkommission findet heute von 13:00 bis 16:00 Uhr eine Kick-Off Veranstaltung am Urban-Loritz-Platz in Wien statt. Weitere Infos finden sich unter www.planlos-neindanke.at

Bundesobmann Felix Wagner erläutert den Grund für die Kampagne: „Wir sind der Meinung, dass unsere Schule einen Plan braucht. Einen Plan, der gemeinsam mit uns Schülerinnen und Schülern gemacht wird. Wir wollen mit unserer Kampagne unseren Plan für eine bessere Schule aufzeigen

Die Forderungen beziehen sich auf die Themen Schulautonomie, Talenteförderung, Lehrerausbildung, Feedback und Lernmotivation. Durch Metaphern soll die Wichtigkeit dieser Themen für unser Schulsystem und damit für die Schülerinnen und Schüler aufgezeigt werden. Zur Veranschaulichung der Metaphern wurde außerdem ein Video produziert, welches seit gestern Abend bereits über 1600 Mal angesehen wurde. Link zum Video: http://bit.ly/1ChojPa.

„Warum können unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht genauso gut ausgebildet sein, wie Astronauten? Warum können Schülerinnen und Schüler ihre Talente nur außerhalb der Schule entfalten? Diese und noch mehr Fragen stellen wir uns in unserer Kampagne ‚Planlos‘. Wir wünschen uns, dass sich die Mitglieder der Bildungs-Reformkommission morgen die gleichen Fragen stellen“, fragt Wagner. Im Zuge der Kampagne finden außerdem Podiumsdiskussionen in ganz Österreich statt, die sich um die Forderungen der Kampagne drehen werden.