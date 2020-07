Kalifornien: Fahrerlose Autos künftig erlaubt

„Heute werden wir Zeuge, wie aus Science-Fiction die Realität von morgen wird - das selbstfahrende Auto“, erklärte Jerry Brown in der Google-Zentrale in Mountain View. „Jeder, der in ein Auto steigt und feststellt, dass es von alleine fährt, wird zwar erst etwas nervös sein. Aber er wird darüber hinweggekommen.“



Schon jetzt sind einige selbstfahrende Autos auf kalifornischen Straßen zu sehen, spätestens in den nächsten zehn Jahren soll der kommerzielle Verkauf starten. Einer der Vorreiter ist Google: Eine computergesteuerte Autoflotte des Internetgiganten legte ohne Fahrer nach Unternehmensangaben 482.780 Kilometer ohne Unfall zurück.

Weitere US-Bundesstaaten überlegen

Das neue Gesetz, das von der kalifornischen Abteilung für Motor-Fahrzeuge erlassen wurde, tritt am 1. Jänner 2015 in Kraft. Im US-Bundesstaat Nevada gibt es bereits ein ähnliches Gesetz. Hawaii, Florida, Arizone und Oklahoma sollen ebenfalls bereits überlegen, ob sie autonome Autos gesetzlich zulassen wollen.

"Die selbstfahrenden Autos haben großes Potential, Unfälle zu vermeiden. Wir können damit Leben retten, Jobs schaffen und Staus verhindern", so Sergey Brin, Google Co-Gründer im Zuge der Zeremonie.