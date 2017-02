Am Montag stattete Kanadas Premier Justin Trudeau dem US-Präsidenten Donald Trump einen Besuch im Weißen Haus ab. Mit dabei war auch Donald Trumps Tochter Ivanka Trump. Bei einem Treffen mit weiblichen Führungskräften aus den USA und Kanada saß sie direkt neben Trudeau. Sehr zur Freude ihrerseits, wie Fotos der Besprechung vermuten lassen. Auf den Bildern blickt Ivanka Trump den kanadischen Premierminister stets mit einem Lächeln auf den Lippen an. Für die Internetgemeinde ein gefundenes Fressen. Am Valentinstag verbreitete sich in den sozialen Medien schließlich die Botschaft: "Versuche jemanden zu finden, der dich so ansieht, wie Ivanka Trump Justin Trudeau ansieht."

Foto: APA/AFP/SAUL LOEB

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2017

Ein Premier als Charmebolzen

Doch Ivanka Trump ist nicht die einzige Person, die dem Charme von Trudeau verfallen ist. Schon bald tauchten weitere Bilder auf, auf denen Kanadas Premier schmachtende Blicke zugeworfen werden.

My favourite photo genre is "married women meeting Justin." pic.twitter.com/XBsLL8Ws4w — Blair Elliott (@blairelliott) February 13, 2017

No one is safe from PM Steal Yo Girl! pic.twitter.com/TYrTV1U4CN — Daniel (@DannyDutch) February 14, 2017