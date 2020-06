Jungen Menschen die EU erklären

Das Arbeitsheft folgt einem Frage-Antwort-Konzept, bei dem in jedem Kapitel eine grundsätzliche Fragestellung behandelt wird und den komplexen Sachverhalt altersgerecht darlegt. Weitere Aufgabenstellungen, Spiele und Quizze wecken bei Schülerinnen und Schülern von Beginn an Verständnis, helfen politisches Interesse zu fördern und leiten an früh zu verstehen, wie Politik gemacht wird. „Damit sie zum Fällen einer selbstbestimmten Wahlentscheidung befähigt werden“, so die Intention des Autors Moritz Moser. Zudem verbindet die Broschüre traditionelle und neue Unterrichtsgestaltung, indem sie zur Verwendung des Internets auffordert und auf konkrete Onlineangebote verweist.