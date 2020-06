Die Pilotin einer Billig-Airline erzählt

Auch kein Renommee: Verheiratete Kollegen, die im Schutz des Cockpits meinen, die Hand auf ihren Schoß legen zu dürfen, überfordertes Kabinenpersonal, inkompetente Vorgesetzte, die mehr kommandieren als kommunizieren und absurde Vorschriften erlassen. Nicht zuletzt: Entwürdigende, bereits schimmlige Arbeitsplätze in den Bodenstationen.

Interessant ist auch: So jung die Airlines nach außen auftreten, so altmodisch sind sie nach innen. Frau November ist statistisch betrachtet eine von fünfzig. Die anderen 49 Piloten sind Männer. Auch bei den Austrian Airlines gesteht man ein, dass sich in Sachen Gleichberechtigung bis dato recht wenig bewegt hat. Aua! Von den 903 Piloten sind nur 28 weiblich.

Dabei wurde der Tochter eines technisch versierten Beamten aus Recklinghausen, die mit 15 schon Segelflugzeuge pilotierte, in ihrer Ausbildung mehr Technik-Verständnis attestiert als so manchem Macho in Uniform. Auch gesellschaftlich ist die Pilotin noch nicht ganz angekommen: "Wenn ich wo erzähle, dass ich bei einer Airline arbeite, sehen die Leute immer noch eine Flugbegleiterin in mir." Süß auch jener junge Pilot, der ihr die Welt erklären wollte und dann vor den Kopf gestoßen wurde: "Weil ich ihm leider erklären musste, dass ich es war, die ihn ausgebildet hat."