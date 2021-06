Jobs wollte "Atomkrieg" wegen Android

Durch die nun veröffentlichte Biografie von Walter Isaacson erhält man einen ganz neuen Blick auf das Leben von Steve Jobs. Den letzten Monat vor seinem Tod am 5. Oktober verbrachte Jobs im Kreise seiner Familie, widmete sich seiner Frau, seinen drei Kindern und seinem Biografen. Detailliert schilderte ihm Jobs seine Gedanken zu den Themen, die ihn in seinem Leben beschäftigten. Angesprochen auf Google wurde Jobs "wütender, als ich ihn jemals gesehen habe", beschreibt Isaacson.



Nach der Veröffentlichung eines HTC-Smartphones mit Android im Jahr 2010, welches viele der bekannten iPhone-Funktionen aufwies, formulierte Apple eine Klage. "Unser Verfahren sagt ' Google, du hast verdammt noch mal das iPhone bestohlen, der Massenabsatz hat uns bestohlen'", soll Jobs gewettert haben. "Ich werde meinen letzten Atemzug darauf verschwenden, wenn ich muss und den letzten Penny von Apples 40 Milliarden Dollar auf der Bank ausgeben, um dieses Unrecht zu berichtigen. Ich werde Android zerstören, weil es ein gestohlenes Produkt ist. Ich bin bereit, deswegen einen Atomkrieg zu beginnen."



Jobs traf sich daraufhin mit dem damaligen Google-CEO Eric Schmidt. Ein außergerichtlicher Vergleich kam für ihn nicht in Frage. "Ich will euer Geld nicht", teilte er Schmidt mit. "Und wenn ihr mir fünf Milliarden anbietet, ich will das nicht. Ich habe genug Geld. Ich will, dass ihr damit aufhört, unsere Ideen bei Android zu verwenden. Das ist alles, was ich will." Zu einer Lösung kam es nicht.



Auch sonst lässt Jobs kein gutes Haar an Google: "Abgesehen von der Suche, sind Googles Produkte - Android, Google Docs - scheiße." Den geschlossenen Vertriebsweg von Apple gegenüber dem "offenen" Ansatz von Google verteidigte Jobs. Er sei notwendig, weil das Unternehmen "großartige Produkte" machen wolle, "nicht Dreck wie Android."