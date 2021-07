Schule als Ort der Gewalt

Sichtbar wird das am Beispiel Cyber-Mobbing, von dem laut der Umfrage schon 30 Prozent betroffen waren. Prochazka: „Wenn unter den ersten drei Kommentaren von beleidigenden Postings ein Widerspruch kommt, bremst das die Wucht, zeigen Studien.“ Aktuell fühlen sich zwar nur sieben Prozent als Cyber-Mobbing-Opfer, aber das ist meist eine Fortsetzung des Mobbings in der Schule. Darin liegt auch das wirkliche Problem: Hatten Opfer früher in der Freizeit und der eigenen Wohnung ein Rückzugsgebiet, sind sie durch soziale Medien heute oft 24 Stunden mit den Aggressionen konfrontiert.

„Wir sehen jedoch, dass im Internet ein anderer Umgang herrscht. Opfer blockieren die Mobber selbst.“ Diese Handlungskompetenz fehle beim herkömmlichen Mobbing meistens.