Jeden Tag wird eine neue Art entdeckt

Vögelchen mit Sturmfrisur und fliegende Frösche, Riesen-Hörnchen und Fallschirm-Geckos, augenlose Riesenspinnen, Schlangen mit Zorro-Maske und ein Fisch der seine Geschlechtsorgane auf dem Kopf hat - das sind nur die bizarrsten Vertreter aus dem aktuellen WWF-Bericht "Mysteriöser Mekong".

In dem nun veröffentlichten Report der Naturschutzorganisation finden sich 367 neu entdeckte Tier- und Pflanzenarten. Die bisher unbekannten Erdenbewohner tummeln sich alle in der südostasiatischen Mekong-Region und wurden in einem Zeitraum von nur einem Jahr erstmalig wissenschaftlich beschrieben.

Unter den Neuentdeckungen aus dem Zeitraum 2012/13 finden sich 290 Pflanzen, 24 Fische, 21 Amphibien, 28 Reptilien, drei Säugetiere und ein Vogel. Die Region „Greater Mekong“ erstreckt sich über Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam und Chinas südwestliche Provinz Yunnan. Seit 1997 wurden hier über 2000 neue Arten wissenschaftlich beschrieben.