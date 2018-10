Ivanka Trump für falschen Sokrates-Tweet veralbert

Ivanka Trump musste am Dienstag spöttische Kommentare auf Twitter über sich ergehen lassen. Anlass für die Witzeleien: Die Tochter des US-Präsidenten teilte ein poetisch anmutendes Zitat auf dem Kurznachrichtendienst – und gab als Urheber der weisen Äußerung fälschlicherweise den griechischen Philosophen Sokrates an.

"The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new", schrieb sie in einem mittlerweile gelöschten Posting. Übersetzt heißt der Satz so viel wie: "Das Geheimnis der Veränderung ist, all seine Energie nicht darauf zu verwenden, das Alte zu bekämpfen, sondern Neues zu erschaffen." Darunter tippte sie als Quelle für das Zitat "-Socrates" ein.