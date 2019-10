Isländerin lädt aus Versehen 100.000 Menschen zu Nähzirkel ein

Seit über 30 Jahren kommt der Nähzirkel von Guðrún Kristinsdóttir nun schon zum gemeinsamen Handarbeiten zusammen. In geselliger Atmosphäre wird dann genäht, was das Zeug hält.

Wie Kristinsdóttir selbst, arbeiten auch alle anderen Mitglieder des Zirkels als Krankenschwestern. Entstanden ist der Gruppentreff während der Ausbildungszeit der Frauen.

Der Kreis der Mitnähenden dürfte sich nun allerdings um ein Vielfaches vergrößern. Was ist passiert? Kristinsdóttir wollte kürzlich via Facebook den nächsten Termin für den Nähtreff anstoßen. "Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns treffen? Persönlich denke ich, es ist Zeit für einen Nähkreis. Dóra María war das letzte Mal Gastgeberin. Sollen wir uns an ein alphabetisches System halten oder gibt es Freiwillige?"

Amüsantes Versehen

Das Problem: Sie teilte die Nachricht in der Facebookgruppe "Gefins, allt gefins", zu Deutsch: "Umsonst, alles umsonst", berichten unter anderem die isländische Tageszeitung Fréttablaðið und das Nachrichtenportal Iceland Review. Die Gruppe hat über 100.000 Mitglieder.

Als Kristinsdóttir ihren Fauxpas bemerkte, war es bereits zu spät. Sie schoss sogleich hinterher: "OK, also habe ich die falsche Gruppe angeschrieben, aber wie wäre es, wenn wir es trotzdem durchziehen?" Statt einen Rückzieher zu machen, schlug die Isländerin vor, sich auf dem Arnarhóll, einem beliebten Ort für öffentliche Versammlungen in Reykjavík, zu treffen.