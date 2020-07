iPhone-5-Verkauf in Österreich gestartet

Ganz so extrem wie in den USA, wo die größten Fans mitunter tagelang vor den Apple Stores kampieren, um als erste das iPhone 5 (zum futurezone-Test) in den Händen zu halten, war es in Österreich zwar nicht. Laut A1 fanden sich ab 19:30 aber insgesamt über 800 Kunden vor den Filialen ein, die an einer Verlösung von jeweils fünf iPhones und fünf 100-Euro-Gutscheinen teilnehmen wollten. Als Mittel gegen die herbstlichen Nachttemperaturen bot A1 Apfelpunsch und heiße Würstel an.

Gutscheine und Warten

Während A1 seine Kunden bereits um kurz nach Mitternacht erlöste, mussten sich Apple-Fans bei T-Mobile schon stärker beweisen. So soll der erste iPhone-Fan laut T-Mobile bereits um 18 Uhr – und damit fast zwölf Stunden vor Verkaufsstart – vor dem T-Mobile-Shop in der Wiener Kärntnerstraße aufgetaucht sein. Auch T-Mobile lockte mit einem Angebot – insgesamt 200 mal wurden 100-Euro-Gutscheine verteilt. Zum Verkaufsstart um 5:55 Uhr soll sich etwa die besagte Zahl an Kunden vor dem Start eingefunden haben.



Wen derartige Strapazen für ein neues Smartphone weniger reizen bzw. bei den erwähnten Aktionen der Mobilfunker leer ausgegangen ist, der hat ab morgen, Samstag, auch auf der futurezone die Chance ein iPhone 5 zu gewinnen. Dabei handelt es sich um ein von Orange zur Verfügung gestelltes 16-GB-Modell in Schwarz, das für alle Netze offen ist. Eine Übersicht über die Preise des iPhone 5 in Österreich und die angebotenen Tarife findet sich hier.