iPhone 5 im Test: Das beste, fadeste Apple-Handy

Ab Freitag 00:01 Uhr werden sich auch hierzulande wieder Schlangen vor den Shops von Mobilfunkern bilden - das iPhone 5 von Apple landet jetzt auch in Österreich. Mehr als fünf Millionen Mal ist es dem Hersteller zufolge in den ersten drei Verkaufstagen - in anderen Ländern wie den USA und Deutschland ist es bereits zu haben - verkauft worden. Damit ist es, gemessen am Start, das erfolgreichste iPhone-Modell.



Allerdings: Vielen Erstanwendern fehlt der Wow-Effekt. Brachten die Vorgänger iPhone 4 und iPhone 4S noch große Neuerungen wie ein neues Design, Retina-Display oder die Sprachsteuerung Siri, so ist das iPhone 5 auf den ersten Blick lediglich gewachsen (und wird deshalb auch als “Longphone" veräppelt).



Die futurezone konnte bereits ein Gerät aus Deutschland in die Finger bekommen und sich ein Bild von dem neuesten Apple-Smartphone machen. Eine Anmerkung: Dem Betriebssystem iOS 6, mit dem das iPhone 5 ausgeliefert wird, hat die futurezone bereits zwei ausführliche Artikel gewidmet (Test und Vergleich zu anderen mobilen OS).

Dünner und leichter, aber nicht so edel

Nimmt man das iPhone 5 das erste Mal in die Hand, stellt man sich intuitiv die freche Frage: Moment, ist das wirklich ein echtes iPhone? Seit etwa zwei Jahren sind viele Nutzer das Gehäuse und Gewicht des iPhone 4 gewohnt - und im Vergleich zu dessen 140 Gramm wirken die 112 Gramm des 5er-Modells zuerst zu leicht. Wer auf dem Schwarzmarkt in China schon mal einen iPhone-Klon in der Hand hatte, kennt die Zweifel, die sich breitmachen.



Doch auch klar ist: Apple hat mit dem neuen Gerät eines der leichtesten Smartphones auf den Markt gebracht, ohne beim Gehäuse Plastik verbauen zu müssen. Die Rückseite ist großteils aus ganz leicht angerautem Aluminium und damit griffiger als das iPhone 4/4S. Im Vergleich zum Glasrücken der Vorgängers ist das 5er nicht so anfällig für Brüche, zerkratzt aber leichter (z.B. am Schlüssel in der Hosentasche)



Außerdem ist es dank neuer Bauweise des Touchscreens einen Hauch dünner, was bei der Nutzung allerdings kaum auffällt. Zudem fühlt es sich nicht so kantig an, was ebenfalls an der flacheren Bauweise liegt.



Die Abmessungen von 123,8 x 58,6 x 7,6 mm haben auch die Folge, dass alte iPhone-Tascherl und -Hüllen oft nicht mehr passen und gegebenenfalls neue angeschafft werden - ein Fest für den Zubehör-Markt.



Kleine Änderungen beim Design

Beim Design setzt Apple auf Altbewährtes und will die Millionen potenziellen Käufer offensichtlich nicht mit Experimenten verschrecken - man erkennt das iPhone 5 ganz eindeutig als iPhone. Trotzdem gibt es nicht unwesentliche Änderungen: Beim schwarzen Modell wurde der Rahmen schwarz eingefärbt. Die kleine Lade rechts nimmt nur mehr nano-SIM-Karten auf, was vor allem beim Kauf von freien Geräten zu beachten ist, weil man sich dann eine nano-SIM-Karte vom Mobilfunker holen muss.

Die Front-Kamera (1,2 MP, 720p-Videoaufnahme) ist im Vergleich zum iPhone 4S in die Mitte über den Ohrlautsprecher gewandert, was in der Nutzung aber keine Konsequenzen hat. Außerdem sitzt der 3,5mm-Klinken-Stecker für die Kopfhörer jetzt unten statt oben. Wer es zum Musikhören in der Hosentasche mit sich herumträgt, muss sich ein wenig umgewöhnen, dass er das Gerät verkehrt hineinsteckt bzw. herauszieht - größere Komplikationen wegen dieser Veränderung gibt es aber keine.



Schließlich gibt es noch den neuen Lightning-Connector, der den alten, 30-poligen Dock-Connector ersetzt. Wer eine der vielen Docking-Stations zu Hause hat, kann diese mit dem iPhone 5 nur mehr via Adapter verwenden, der mit 30 Euro zu Buche schlägt und ab Oktober im Online-Store von Apple bestellbar ist. Kundenfreundlich ist das definitiv nicht.