iPhone 5: Fotos zeigen integrierten NFC-Chip

Das iPhone 5 naht und wie vor jeder Veröffentlichung sprießen die Gerüchte rund um neuen Komponenten oder einen neuen Look des Apple-Geräts. Appleinsider hat nun neue Fotos vom iPhone 5 veröffentlicht, die ursprünglich von der Quelle der chinesischen Seite Apple.pro stammen. Diese zeigen einen NFC-Chip neben der vorderen Kamera.

Es wurde bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des iPhone 4S darüber spekuliert, dass Apple auf die NFC-Technologie setzen würde, die künftig als Basis für mobiles Bezahlen dienen könnte. Doch dieses Mal deuten auch weitere Zeichen darauf hin: In iOS 6 soll es mit der "Passbook"-App ein Programm geben, das als Basis für diese Technologie dienen könnte.

Durchbruch für NFC

Damit würde Apple der NFC-Technologie endgültig zum Durchbruch verhelfen, denn mit Google und dem " Google Wallet" gibt es bereits einen großen Player am Markt, der auf NFC setzt. Auch in Österreich gibt es bereits erste Tests mit NFC, die das Bezahlen im Supermarkt mittels Smartphone ermöglichen.

Die Präsentation des iPhone 5 wird für 12. September erwartet. Das eigentliche Gerät soll dann etwas mehr als eine Woche später, am 21. September, in den USA verfügbar sein. Wie bereits bei vergangenen Apple-Produktstarts werden die restlichen Märkte später folgen. So soll das iPhone 5 in Europa erst Anfang Oktober zu kaufen sein.