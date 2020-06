iPad in Österreich ohne LTE

Auch 3-CEO Jan Trionow bestätigte am Donnerstagvormittag bei einem Pressegespräch in Wien, dass das neue iPad LTE in Österreich nicht unterstützt. " Apple fängt in den USA zu denken an", so Trionow.



Dasselbe gilt auch für Deutschland und andere europäische Ländern, wo die LTE-Netze ebenfalls im 800-MHz- und 2600-MHz-Bereich betrieben werden. Einen Geschwindigkeitszuwachs können sich die Käufer des neuen iPad teils aber trotzdem erhoffen. Sofern es der betreffende Mobilfunkvertrag ermöglicht, können über die UMTS-Erweiterung HSPA+ bei entsprechendem Netzausbau immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mb/s erzielt werden.