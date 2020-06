iOS 6: Tödliches neues Maps-Symbol

Für das vor wenigen Tagen vorgestellte neue Apple-Mobilbetriebssystem iOS 6 wurden nicht nur neue Dienste eingeführt, sondern auch Veränderungen am Design vorgenommen. Bei der Neugestaltung des Symbols für die Maps-App ist Apple allerdings ein amüsanter Fehler unterlaufen. Folgt man den Richtungsanweisungen am Maps-Icon, würden Autofahrer nämlich von einer Brücke direkt auf eine darunter verlaufende Autobahn stürzen. Ein Twitter-Nutzer hat die tödliche Richtungsanweisung entdeckt. Wie BuzzFeed anmerkt, ist der Fehler gerade deshalb ein wenig peinlich, weil die besagte Autobahn-Kreuzung direkt neben dem Apple-Hauptquartier in Cupertino liegt.



Eine weitere Design-Änderung bei iOS 6 stößt hingegen auf positive Resonanz. Wie ein Leser des Tech-Blogs Gizmodo herausfand, verändert sich die Reflektion der Steuersymbole in der iPod-App, wenn man sein iOS-Gerät in verschiedene Lagen dreht - eine an sich überflüssige Eigenschaft, die der Detailverliebtheit eines Steve Jobs alle Ehre macht.