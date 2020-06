Ikea-TV startet in Europa

Das im April angekündigte Fernseher-Möbelstück "Uppleva" hat die ersten Ikea-Filialen erreicht. Der Fernseher mit dem LED-Bildschirm ist fix mit dem TV-Rack verbunden und kostet 899 Euro. Das TV-Gerät wird ab sofort unter anderem im Ikea-Flagship-Store in Stockholm, in Berlin Lichtenberg, sowie in einigen anderen Filialen in Europa angeboten. Neben dem Bildschirm sind ein BluRay-Player sowie Lautsprecher-Boxen integriert. Zusätzlich ist noch ein kabelloser Subwoofer dabei.



Der Smart-TV hat eine Full-HD-Auflösung, 400Hz, sowie ein integriertes WLAN-Modul. Außerdem sind einige Smart-TV-Funktionen vorhanden. Der Bildschirm ist in den Größen 26 bis 46 Zoll verfügbar.



Laut ersten Produkttests lässt die Bildqualität von "Uppleva" zu wünschen übrig. Das schwedische Portal M3 berichtet von schlechten Schwarzwerten, verwaschenen Farben und Bildrauschen. Auch die Smart-TV-Funktionen reagieren demnach zu langsam und funktionieren teilweise gar nicht.