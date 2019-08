Das Handy hält diese Senioren am Leben

Magie Mobiltelefonie

In ihren Kursen soll dann auch der Spaß nicht zu kurz kommen, sagt die langjährige Geschäftsfrau, die in ihrem heutigen Beruf ihre Berufung gefunden hat. Deshalb werden schon am ersten Kurstag die ersten Blumen-Fotos aufgenommen – und hinaus in die Welt geschickt.

Schön ist daher die Nachricht einer Kundin, die soeben ihr erstes Handy-Foto alleine bearbeitet hat. Dazu hat sie während der stundenlangen Dialysen ausreichend Zeit.

Noch ist übrigens kein Fall von Handysucht bei den älteren Semestern bekannt. Doch schon nach den ersten Kurseinheiten zeigt sich: die Magie der Mobiltelefonie wirkt nicht nur auf Kinder. Die Kinder vom Herrn Alfred sind übrigens heilfroh, dass sie ihrem Opa nichts mehr „im Internet nachschauen“ müssen.