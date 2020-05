IG Autoren: "Mehr Literatur in der Schule"

Was die Literaten prophezeiten, wurde jetzt wohl Realität: "In Fortbildungsveranstaltungen zur neuen Matura für Deutschlehrkräfte wurde von Referenten des Unterrichtsministeriums wiederholt geäußert, Literatur werde in Zukunft im Deutschunterricht kaum noch eine Rolle spielen. Schüler werden in der Oberstufe häufig bloß auf die problematischen Kriterien der neuen Reifeprüfung hingetrimmt, differenzierte Literaturvermittlung bleibt jenen Lehrerinnen und Lehrern überlassen, denen Prosa, Lyrik und Drama ein persönliches Anliegen sind", kritisieren die IG Autoren.

Um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass es im Deutschunterricht nicht nur um Grammatik und Ausdruck, Textsorten und Wörterkorridore geht, fordert die IG Autorinnen Autoren das Bildungsministerium auf, initiativ zu werden und dafür Sorge zu tragen, dass der Unterrichtsgegenstand „Deutsch“ in allen Schultypen generell in „Deutsch und Literatur“ umbenannt wird.

Über das Argument der Signalwirkung hinaus gibt es laut IG Autoren für diese Forderung auch weitere sachliche und fachliche Begründungen: Andere Kunstsparten wie Musik oder Bildende Kunst werden in eigenen Schulfächern vermittelt und unterliegen weit weniger einem Normierungsdruck, als das in „Deutsch“ der Fall ist, wofür die inhaltliche Priorisierung des Ausdrucks in der Muttersprache durch standardisierte Textsorten verantwortlich ist.