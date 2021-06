Aufmerksamkeit für einen guten Zweck

Die Bilder von der Ice Bucket Challenge sorgen in diesem Sommer für globales Aufsehen: Zuletzt ließ sich der einst mächtigste Mann der Welt, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George W. Bush, von seiner Frau Laura begießen, übrigens in der Warmduscher-Version mit kaltem Wasser statt mit Eiswürfeln.

Heinz Fischer löste die Aufgabe deutlich eleganter: Der Bundespräsident stellte einen Drink mit Eiswürfeln – fotografiert in der Präsidentschaftskanzlei – auf seine Facebook-Seite. Mit dem Hinweis, dass er für Patienten der unheilbaren Nervenkrankheit ALS spenden werde.

Was im ersten Moment wie ein krampfhaftes Ringen um Aufmerksamkeit wirkt, hat einen ernsten Hintergrund. Noch nie haben so viele Menschen weltweit über ALS geredet. Bis dato wurden auch schon mehr als 23 Millionen Euro gespendet. Einziges Unglück im Glück: Gestern wurde bekannt, dass der Initiator der Kampagne, der 27-jährige Corey Griffin, bei einem Tauchunfall in den USA gestorben ist.