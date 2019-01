Hunderttausende Likes: Studentin tanzt durch Flughafen

Am Ende musste sie ganze vier Stunden auf den nächsten Flieger warten – also entschied sie sich, "mein Handy an irgendwelche Orte zu stellen und mich dabei zu filmen, wie ich kleine Tänzchen aufführe".

Das Ergebnis postete die junge Frau auf Social Media, wo sich die zweieinhalb Minuten lange Tanzeinlage zu "You Make My Dreams" by Hall & Oates wie ein Lauffeuer verbreitete. Bisher wurde der Clip fast 400.000 Mal gelikt. Sogar bis zum Pop-Duo Hall & Oates drang das Video durch. "Beeindruckend, dass du so lange tanzen kannst", richtete man Gould via Twitter aus.