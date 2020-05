Glücklich alleine daheim

Hunde können ein Viertel des Tages alleine verbringen, dann wird den Rudeltieren die Einsamkeit unerträglich. Zur Überbrückung von längeren Wartezeiten bieten sich Hundesitter an, sie übernehmen zeitweise die Betreuung des Heimtieres. „Da ist ein großer Geschäftszweig entstanden“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter und hilft, die richtige Wahl in Sachen Obhut zu treffen.

Die besten Hundesitter sind Freunde oder Nachbarn. Aber auch professionelle Dogsitter und Gassi-Geher können sich dazu entwickeln. Zwei- wie Vierbeiner müssen dem neuen Rudelmitglied uneingeschränkt vertrauen können. Erst recht, wenn der Sitter einen Wohnungsschlüssel bekommt und den Hund in dessen eigenen vier Wänden beaufsichtigt.

„Beobachten Sie genau, wie der Sitter auf Ihren Hund zu- und eingeht“, rät die Expertin: „Sie müssen merken, dass der Hund geliebt wird.“ Und umgekehrt: Geht der Vierbeiner beim zehnten Mal immer noch nicht freiwillig mit, muss ein anderer Betreuer gesucht werden.

Über die Frage der Tierliebe hinaus, gilt es, Pragmatisches zu klären: Wie viele Hunde versorgt der Sitter gleichzeitig? Hat er eine Vertretung im Krankheitsfall? Wie lange übt er den Job bereits aus? Was qualifiziert ihn? Interessieren ihn Gewohnheiten des Haustieres? Was tut er im Notfall? Erledigt er auch Tierarztbesuche? Verlangt er einen Impfpass? Wenn alles zufriedenstellend beantwortet ist, beginnt die Schnupperphase. Schratter: „Der Hund soll Zeit bekommen, sich an den Sitter zu gewöhnen.“

Diese Zeit braucht der Vierbeiner auch, wenn sein Besitzer nur Dogwalking-Dienste in Anspruch nimmt. Dann beschränkt sich die Arbeit des Profis aufs Ausführen. „Mit mehr als drei Hunden auf einmal Gassi-Gehen ist verantwortungslos“, sagt der KURIER-Tiercoach. Der Sitter muss schließlich die Kontrolle über die Tiere behalten. Besitzer sollen in dem Fall vor allem überlegen, ob Artgenossen für den eigenen Liebling eine Bereicherung sind, oder ob der Hund vom Wesen her eine Einzelbetreuung braucht.