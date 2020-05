Hunde müssen regelmäßig entwurmt werden

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und faulig stinkender Durchfall, eventuell Juckreiz am Hinterteil und im Extremfall ein stumpfes Fell: Wenn Hunde diese Symptome zeigen, können Schmarotzer die Ursache sein.

"Am häufigsten sehen wir Darmparasiten", sagt Anna Matiasek. Die Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team weiß, dass Würmer und krank machende Einzeller immer Saison haben. Parasiten im Blut dagegen werden eher als Reisesouvenier mitgebracht. Die Tierärztin aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn erklärt, wie Hunde vor den ungewünschten Gästen geschützt werden. Hygiene ist in der Prävention und in der Therapie wichtig.

"Bei Welpen fällt Besitzern zuerst meist der aufgedunsene Bauch auf", sagt der Zoodoc. Die Mutter gibt die Würmer über die Milch an ihren Nachwuchs weiter. Unseriöse Züchter halten sich nicht an das Entwurmungsschema, das die erste Behandlung für zwei Wochen alte Tiere vorsieht. Im 14-Tage-Rhythmus folgt die Medikamentengabe sechs Monate lang. Erwachsene Hunde werden individuell behandelt. In der Regel bekommen sie vorbeugend ein bis vier mal jährlich eine Tablette ins Futter gemischt.