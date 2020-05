Ostereier vom eigenen Huhn

Ostereier hausgemacht – von Altsteirer, Brahma, Marans, Sulmtaler oder Zwerg Wyandotten: Das Ei vom eigenen Huhn ist keine Seltenheit mehr. Hühner in Hobbyhaltung liegen voll im Trend.

„Es gibt immer mehr Private, die ein paar Hendeln im Garten haben. Als Haustiere für die Kinder oder wegen der Lebensmittelskandale“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn weiß, wo Rassetiere gezüchtet werden, und was das Federvieh für ein artgemäßes, gesundes Leben braucht.

„Es gibt Hühner in allen Größen, Gefieder- und Farbvarianten. Jede Rasse hat ihre Eigentümlichkeiten und verschiedene Temperamente“, schwärmt Schratter. Doch die Vögel erfreuen nicht jeden. Der Gockel kräht früh und spät, die Hennen gackern tagaus tagein. Nicht überall gilt das als ortsüblicher Lärm, die Hühnerhaltung kann daher untersagt werden. Zudem kann Geruch entstehen, der unter Umständen als Belästigung empfunden wird. „Es ist wichtig, sich vor der Anschaffung der speziellen Haustiere mit den Nachbarn abzusprechen“, sagt die Expertin.

Ist die Akzeptanz des Geflügels in der Siedlung geklärt, stellt sich die Frage nach dem Zeitbudget: „Man muss zehn bis 15 Minuten pro Tag für die Versorgung einrechnen“, sagt Schratter. Hühner sind Gewohnheitstiere, sie wollen morgens zur üblichen Zeit aus dem Stall und abends zum Fixtermin hinein. Sie brauchen täglich frisches Wasser in ihre Tränke, 100 g Körnerfutter pro mittelgroßes Rassehuhn in die Schüssel, dazu Grünzeug und Muschelgrit für die Verdauung. Eierschalen können angeboten werden, bei genügend Auslauf decken die Allesfresser ihren Eiweißbedarf mit Kleinlebewesen selbst. Alle zwei Wochen muss das Stroh im Stall ausgemistet, der Kot von Sitzstangen und Brettern geschrubbt und jede Legebox desinfiziert werden. „Hygiene ist extrem wichtig. Sie beugt den zahlreichen Hühnerkrankheiten vor“, sagt der KURIER-Tiercoach.