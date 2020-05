Hochzeitstrends 2015: Grün, rustikal und selbst gebastelt

Zwar würden mittlerweile viele Hochzeitsfeiern im amerikanischen Stil mit „Pompoms, Schirmchen und Co.“ dekoriert, der Trend gehe aber in Richtung selbst Gebasteltes und Upcycling. „Die Dekoration bekommt einen nachhaltigen Charakter, die Natur wird integriert und alte Gegenstände kreativ wiederverwertet“, so Köppl. Um den schönsten Tag im Leben möglichst entspannt begehen zu können, rät die Hochzeitsplanerin zu penibler Organisation und den „heiligen drei Listen“. „Ich brauche eine Gästeliste, einen Budgetplan und einen Plan für den Ablauf.“ Während in der Gästeliste unter anderem die Kontaktdaten, besonderen kulinarischen Bedürfnisse, Zu- oder Absagen notiert werden, soll der Budgetplan vor bösen Überraschungen schützen. „Vor allem die kleinen Dekorationsteile läppern sich zusammen“, spricht Köppl aus Erfahrung.

Was das Hochzeitsoutfit betrifft, trauen sich die Ehemänner in spe zwar immer öfter über Anzüge in Creme-, Sand- oder Beigetönen, trotzdem sei es nach wie vor Usus, der Braut kleidungstechnisch „nicht die Show zu stehlen“. 80 Prozent der Kleider für den großen Tag sind nach den Schätzungen der Weddingplanerin trägerlos, auch Spitze und Schnitte in A-Linie seien gefragt. „Nach der royalen Hochzeit in Schweden werden sicherlich auch viele Bräute ein ähnliches Kleid wie Sofia Hellqvist haben wollen. Das war auch schon so, als Kate und William geheiratet haben.“