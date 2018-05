Hochzeitschauen daheim: So gelingt die "Royal Wedding Party"

Wenn Prinz Harry und Meghan Markle einander Samstagmittag das Jawort geben, sind wir alle eingeladen - ein bissi, zumindest. Die Trauung wird, inklusive Vor- und Nachberichterstattung, von zahlreichen TV-Sendern übertragen und eignet sich somit perfekt für eine "Wedding Viewing Party" mit Freunden. Wie Sie für Ihre Gäste eine royale Atmosphäre schaffen, verrät die Wiener Eventplanerin Daniela Haraszti:

Formelle Einladung

Wer schnell ist, kann persönliche Karten noch mit der Post verschicken. Und kopiert den offiziellen Einladungstext, der da lautet: "xy requests the pleasure of the company of xy at the Marriage of His Royal Highness Prince Henry of Wales with Ms Meghan Markle on Saturday, 19th of May ...“ Klingt doch gleich viel eleganter.