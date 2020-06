Hitachi entwickelt "ewigen" Datenspeicher

Der japanische Elektronikproduzent Hitachi hat einen neuen Datenspeicher vorgestellt, der angeblich einige hundert Millionen Jahre haltbar sein soll. In einer dünnen Platte aus Quarzglas wird dabei Binärcode als Ansammlung winziger Punkte gespeichert. Die Punkte seien mit einem Mikroskop sichtbar. Jeder Computer der Zukunft könne mit dem Code umgehen, so Hitachi. Sollte dafür ein neues Leseprogramm notwendig sein, könne dieses sehr leicht generiert werden.



“Das Volumen an täglich erstellten Daten explodiert, aber auf dem Gebiet der Speicherung für spätere Generationen haben wir uns nicht unbedingt weiterentwickelt seit den Tagen, wo wir Dinge in Stein meißelten", sagt Hitachi-Forscher Kazuyoshi Tori gegenüber der Nachrichtenagentur AFP (via ChannelNewsAsia). “Die Möglichkeit, Information zu verlieren, wurde im Grunde größer." Heutige CDs und Festplatten haben eine übliche Lebensdauer von einigen Dekaden bis hin zu einem Jahrhundert, obwohl vielerorts an der Verlängerung dieser Frist gearbeitet wird.