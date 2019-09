Hilfe, mein Kind findet keine Freunde

Familien unter Druck

Eine Umfrage des Instituts für Jugendkulturforschung im Auftrag von SOS-Kinderdorf im Frühjahr 2019 zeigte, dass sich Kinder auch innerhalb der Familie häufig einsam fühlen. 55 Prozent der befragten Jugendlichen wünschen sich mehr gemeinsame Freizeitaktivitäten mit ihrer Familie, 22 Prozent geben an, zu wenig Zeit zu haben, um wichtige Themen zu besprechen.

Rund ein Drittel aller AnruferInnen bei Rat auf Draht gibt an, Probleme mit niemandem besprechen zu können. „Der Druck auf Familien in unserer Gesellschaft nimmt zu und hat eine soziale Isolation unserer Kinder und Jugendlichen zur Folge.“ Angebote wie Rat auf Draht können hier einen wertvollen Beitrag leisten: „Zu wissen, dass rund um die Uhr jemand da ist, dem man sich anvertrauen kann und mit dem man Lösungen erbarbeiten kann, gibt Halt“, so Satke.