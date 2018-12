Herzliche Visite: Barack Obama als Weihnachtsmann im Kinderspital

In dem Video, welches das US-Kinderspital ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst teilte, ist Obama mit roter Zipfelmütze und Geschenkesack zu sehen. Semi-verkleidet stattete Obama den jungen Patienten der Einrichtung einen Überraschungsbesuch ab.

Geschenke und Weisheiten

Neben Geschenken – darunter Glitzernagellack, ferngesteuerte Autos und Puzzles – verteilte der 57-Jährige auch freundliche Ratschläge.

Obama sprach mit mehreren jungen Patienten. Auch mit einem 12-Jährigen, der Angst davor hatte, im nächsten Jahr auf eine weiterführende Schule zu gehen. Obama gab dem Jungen laut Washington Post den Rat: "Selbst die coolen Kinder wissen nicht über alles Bescheid."

Gedankt wurde dem ehemaligen Staatsoberhaupt mit Kinderlachen, Umarmungen – und einem Ständchen. Obama war sichtlich ergriffen, als ihn die kranken Kinder, ihre Familien und das Krankenhauspersonal mit dem Weihnachtslied "We Wish You a Merry Christmas" empfingen, wie ein Video des amerikanischen Senders NBC News zeigt.

Der 44. Präsident der Vereinigten Staaten (2009 bis 2017) drückte vor Ort seine Anerkennung für die Familien und Mitarbeiter des Krankenhauses aus: "Ich will Ihnen allen danken, ich hatte das Glück, mit wunderbaren Kindern und ihren Familien zu sprechen", sagte er in dem vom Krankenhaus veröffentlichten Video. "Als Vater von zwei Töchtern kann ich mir vorstellen, dass es in einer solchen Situation das Wichtigste ist, dass Personal, Ärzte und Krankenschwestern sich um sie kümmern, aufpassen, für sie da sind und ihnen die Hand halten."

Bilder: Barack Obama zu Besuch im Children's National