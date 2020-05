Herz statt Hetze: Picknick der Begegnungen

Irak

Afghanistan

Tschetschenien

Somalia

Dann sind sie da. Zwei große Gruppen, rund 70 Frauen, Männer, darunter viele Kinder. Sie kommen auf uns zu, sind aus, aus dem. Schüchtern, unbeholfen nähern sie sich der Picknick-Runde. Ein Bub läuft auf mich zu und fragt: "Dürfen wir Fußball spielen?" Seine Familie wartet seit einigen Monaten auf einen Asylbescheid, die Kinder können sich schon gut auf Deutsch verständigen. Jemand schnappt sich einen Ball und beginnt mit den Kindern zu spielen.

Ich gehe auf die Gruppe zu: "Hallo, ich bin Laila, my name is Laila, welcome!" Ich zeige auf die Decken und bitte sie, sich hinzusetzen, andere Picknicker schnappen sich Getränke und Kuchen, um sie unseren Gästen anzubieten. Erste Annäherungsversuche. Zwei Männer machen Fotos. "I am Safar, I am from Irak", stellt sich einer vor und bittet mich um ein gemeinsames Bild. Safar ist arabisch und bedeutet der Reisende.