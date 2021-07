Heast, du O****loch!

Die Sammlung des Schimpfwort-Experten ist zuletzt auf 2222 Wörter sowie rund 400 "Schmähungen und andere Frechheiten" angewachsen. Lustig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Weihs selbst ein absolut friedliebender, alles andere als ordinärer Mensch ist. Dem KURIER verrät er, dass er gar nicht richtig schimpfen kann. Geht ihm wirklich einmal das G’impfte auf, fehlen ihm die Worte, die Schimpfwörter: "Wenn mir in der Hitze des Gefechts der eitrige Brunzschädel einfällt, bin ich eigentlich schon froh."

Neben dem Sammeln von politisch längst nicht mehr Korrektem (etwa Amaturschpengla für Gynäkologe) bemüht sich Richard Weihs auch um eine Kategorisierung: So hat er festgestellt, dass Männer mehr in Bezug auf ihren Intellekt (Deppada, Dodl, Trottel) beleidigt werden und Frauen eher in Richtung ihrer äußerlichen Werte (Gfüde, Schiache, Ossl für eine hässliche Assel).

Auch hat sich der Wortforscher mit der Karriere eines durchschnittlichen Schimpfworts beschäftigt. Diese teilt er grob in drei Phasen ein: Zunächst kommt es einem Verärgerten über die Lippen und gilt als zu vulgär für die feine Umgangssprache. Nach einer weiteren Phase als allgemein akzeptierte und gemeinhin verwendete Beleidigung, sinkt der Stern des Kraftausdrucks schnell. Weihs: "Es geht ihm buchstäblich die Kraft aus." Ausnahmen bestätigen die Regel. Gfrast, das, Funsn, die und Oasch, der werden wohl als altösterreichische Klassiker immer im Repertoire der Dialektsprecher bleiben. Apropos Oasch: die sprachliche Fixierung der Wiener und Wienerinnen auf ihr Gesäß hat bereits ein gewisser Sigmund Freud konstatiert.

Nostalgiker merken gerne an, dass das gute alte Schimpfwort immer mehr aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwindet. In der Tat spricht man nur mehr in den Randzonen der Stadt von einem Probierspatzerl (kurzes männliches Geschlechtsorgan) oder einem Pözgoscherl (Mann mit Haaren im Gesicht). Allerdings übersehen die Nostalgiker gerne, so die Germanistin Christiane Pabst, dass auch nachfolgende Generationen ihre Schimpfwörter kreieren: "Für sie ist es halt nicht mehr der Saubeidl, sondern der Arsch. Heute kommt es öfters zu einer Kombination aus vermeintlichem Standarddeutsch mit umgangssprachlichen Einschüben."

Und doch haben die historischen Schmähungen ihren Reiz, wie etwa jene: I reiß’ dir den Schädel aus und wirf’ ihn dir ins G’sicht!