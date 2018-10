Hausübung am Handy: So lernen Schüler das digitale Handwerk

So sieht eine digitale Hausübung aus: 13-jährige Schüler nehmen mit dem Handy Videos auf, in denen sie als Kummerkastentanten Tipps für Teenager-Probleme geben. Nach klaren Anweisungen ihrer Lehrerin Julia Weißenböck: alle Texte auf Englisch. Als Vorbereitung verfassten sie einen Brief, in dem sie ein typisches Problem darstellten – und zwar in der Vergangenheitsform past tense und mit weiteren Grammatik-Vorgaben passend zum Unterricht.

Die aufwendige Übung gehört zu einem Konzept, für das die Klasse jetzt mit dem „Media Literacy Award“ ausgezeichnet wird. Die Englischlehrerin aus Salzburg erklärt: „Ich habe im vergangenen Jahr den Schwerpunkt auf Sprechen gelegt. Es ging nicht um grammatikalisch perfekte Videos, sondern darum, das Selbstvertrauen beim Sprechen zu fördern. Gesammelt haben wir die Beiträge auf einer Lernplattform.“

Die Mehrarbeit machte ihrer Schülerin Julia Lackinger nichts aus: „Wir hatten eine ganz neue Möglichkeit, das Sprechen zu üben. Wir haben immer ein Thema bekommen, das wir präsentieren sollten. Einmal ging es um einen Zaubertrick, ein anderes Mal um Halloween. Das Vorbereiten war eine Herausforderung und am Anfang fanden wir es auch technisch ziemlich kompliziert, die Aufnahmen hochzuladen. Jetzt ist das kein Problem mehr.“