Günstiger Intel-Chinese: ZTE Grand X In im Test

Intel am Smartphone in der Praxis

Android läuft mit dem Intel-Chip nicht ganz so flüssig, wie man es von High-End-Geräten anderen Hersteller gewohnt ist, gröbere Hänger oder Lags waren im Test jedoch nicht zu bemerken. Trotz der neuartigen CPU laufen sämtliche Apps ohne Probleme auf dem ZTE-Gerät. Einbußen muss man lediglich bei der Kompatibilität von aufwändig gestalteten Spielen machen. So lässt sich GTA 3 nicht über den gewohnten Weg im PlayStore installieren. Mithilfe der entsprechenden APK-Datei kann man das Kultspiel jedoch ohne weiteres zum Laufen bringen. Ein flüssiges Spieleerlebnis darf man sich aber dennoch nicht erwarten. GTA ist zwar spielbar, ruckelt aber deutlich. Ähnliches war bei Gamelofts Fußball-Simulation Real Football zu beobachten. Bei etwas weniger leistungshungrigen Spielen wie etwa World of Goo macht das ZTE keinerlei Probleme.

Bei den gängigen Smartphone-Benchmarks spielt der Intel-Chip in der Mittelklasse mit. So können mit Browsermark im Stock-Browser knapp 99.000 Punkte erreicht werden. Der Quadrant-Benchmark liefert 3.213 Punkte, AnTuTu misst 4.925 Punkte.

In Sachen Akku bietet das Grand X keine Überraschungen, bei moderater Nutzung kommt man gut einen Tag aus.

Software und Kamera

ZTE liefert das Smartphone mit Android Ice Cream Sandwich in der Version 4.0.4 aus. Wie von dem Hersteller gewohnt, wurde das Betriebssystem nahezu im Originalzustand belassen. Lediglich einige wenige Apps und Widgets wurden vorinstalliert. Außerdem wurde ein eigener Lockscreen hinzugefügt, über den

auch Apps gestartet werden können.

Als wenig brauchbar erwies sich im Test die Kamera. Die Linse mit Acht-Megapixel-Sensor gibt bereits unter mittelmäßigen Lichtverhältnissen nahezu völlig auf. Auch die Farbdarstellung ist deutlicher von der Realität entfernt, als man es sich wünschen würde.

Fazit

Das erste Intel-Smartphone am österreichischen Markt hinterlässt einen durchwegs positiven Eindruck. Die Leistung stimmt und in Sachen Apps gibt es keinerlei Kompatibilitätsschwierigkeiten.

Einzig bei aufwändigen 3D-Spielen ruckelt das Grand X In stärker, als man es von anderen Android-Smartphones gewohnt ist. Grund dafür dürfte sein, dass die App-Entwickler ihre Software einzig auf ARM-Chips optimiert haben. Ob es Updates für Smartphones mit Intel-CPU geben wird, ist derzeit noch nicht absehbar und hängt wohl in erster Linie mit der Verbreitung der Smartphones zusammen.

Wer wenig Fotos mit dem Smartphone macht und darauf keine aufwändigen Spiele spielt, dem kann das Grand X ohne weiteres empfohlen werden. Das Gerät ist derzeit nur bei tele.ring in Kombination mit dem Tarif " Masta Max Plus" um null Euro zu haben.

Alternativen

Ein günstiges und gutes Gerät gibt es auch vom Konkurrenten Huawei. Das Ascend G300 um 160 Euro bietet einen guten Einstieg in das Android-Universum und kommt mit aufwändigen Spielen dank ARM-CPU besser zurecht als das Grand X. Auch Sony hat in der Einsteigerklasse mit dem Xperia U für Musikfans ordentliches zu bieten. Ab 200 Euro Straßenpreis ist man hier dabei.