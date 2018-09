Grüß Gott, Frau Direktorin der Diakonie

Zur Person

Maria Katharina Moser (44) ist im oö. Eferding aufgewachsen und hat am Stiftsgymnasium Wilhering 1992 maturiert. Die Älteste von vier Geschwistern studierte dann katholische sowie evangelische Theologie in Wien und interkulturelle Frauenforschung in Manila. Ab 2007 arbeitete sie als ORF-Journalistin. 2012 übernahm sie für ein halbes Jahr eine Gastproffessur am Lehrstuhl für Sozialethik und Praktische Theologie in Saarbrücken. Dann konvertierte sie zum evangelischen Glauben. Von September 2016 bis Juni 2018 war sie Pfarrerin in der Gemeinde Wien-Simmering. Nun ist sie Direktorin der Diakonie.