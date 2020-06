Grüne kritisieren Neue Mittelschule

Der "bildungspolitische Blindflug" bei der NMS müsse beendet werden, so Walser am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Für ihn war es ein "fataler Fehler" der Regierung, vor zwei Jahren gegen den Widerstand der Grünen eine flächendeckende Umwandlung der NMS in Hauptschulen zu beschließen, ohne die Evaluierungsergebnisse zur neuen Schulform abzuwarten.