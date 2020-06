Grüne für Herbstferien in ganz Österreich

Die Grünen wollen österreichweit Herbstferien zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen/ Allerseelen einführen und stattdessen die freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten sowie den ebenfalls unterrichtsfreien Tag des Landespatrons streichen. So hätten Schüler und Lehrer zwischen Ende der Sommerferien und Weihnachten einmal länger frei, so Bildungssprecher Harald Walser.

Diese drei Tage wären in den meisten Jahren bereits ausreichend, um die Herbstferien zu realisieren. In jenen Jahren, in denen Nationalfeiertag und Allerheiligen/ Allerseelen wie heuer auf Wochenenden fallen, sollten außerdem verpflichtend schulautonome Tage für die Schaffung der Ferien herangezogen werden, so Walser bei einer Pressekonferenz am Freitag. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits in Vorarlberg. Im Rahmen ihrer Autonomie könnten Schulen sie auch jetzt schon umsetzen, tun dies aber kaum.