Großer Asteroid rast Ende Jänner an der Erde vorbei

Ein Asteroid von rund einem halben Kilometer Durchmesser wird Ende Jänner an der Erde vorbeifliegen. Der Himmelskörper werde sich dem Blauen Planeten am 26. Jänner bis auf etwa 1,2 Millionen Kilometer nähern - also etwa dreimal so weit wie von der Erde bis zum Mond, teilte die US-Raumfahrtagentur NASA mit. Nie zuvor sei ein Asteroid von dieser Größe so nah an der Erde vorbeigeflogen.