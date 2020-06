Größter Test zu intelligentem Verkehr gestartet

In der zweiten Phase von "SafetyPilot" geht es darum, möglichst viele reale Daten über das Verhalten von Verkehrsteilnehmern zu sammeln. Damit will man herausfinden, welches Unfallvermeidungspotential Car-to-Car und Car-to-Infrastructure-Kommunikation bieten. Durchgeführt wird der Praxistest in der Stadt Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Das Transportation Research Institute (UMTRI) der University of Michigan hat die 14,9 Millionen Dollar umfassende Ausschreibung für die Testdurchführung gewonnen.



Den freiwilligen Testteilnehmern wird ein Gerät im Fahrzeug installiert, das zehn Mal pro Sekunde anderen Fahrzeugen und Sensoren am Straßenrand Daten übermittelt. Das Ganze geschieht auf einer Frequenz von 5,9 GHz und in einem Bereich von 300 Meter. Zusätzlich zu den ausschließlich Daten sendenden Fahrzeugen werden 64 Fahrzeuge mit integrierten Sicherheitssystemen auf die Straßen Ann Arbors geschickt, die von acht Autoherstellern bereitgestellt werden.