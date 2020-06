Grazer Forscher entdecken Jupiter-Strahlung

Eigentlich wollten die Wissenschafter des Instituts für Weltraumforschung ( IWF) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Graz der Erde und dem Saturn zuhören - konkret die Daten der Radiostrahlung der beiden Planeten analysieren, aufgezeichnet von den beiden NASA-Raumsonden "Stereo-A" und "Stereo-B". Dabei funkte ihnen allerdings ein " Störsender" dazwischen. Wie sich herausstellte, haben die Forscher eine bisher unbekannte Radiostrahlung des Jupiters entdeckt, wie der Wissenschaftsfonds FWF, der das Projekt gefördert hat, am Montag in einer Aussendung mitteilte. Die Arbeit wurde in der Fachzeitschrift "Geophysical Research Letters" veröffentlicht.



Die Erde ist radiolaut. So werden in der Astronomie Objekte bezeichnet, die eine messbare Radiostrahlung verursachen. Verantwortlich dafür ist das Magnetfeld der Erde, das geladene Teilchen wie Elektronen, Protonen und Ionen beeinflusst und so Radiostrahlung verursacht. Auch andere Planeten wie der Saturn oder der Jupiter senden eine solche Strahlung aus. Ihre Messung erlaubt Rückschlüsse auf die Magnetfelder des jeweiligen Planeten.