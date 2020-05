Gratis-Rückversand für Online-Händler teuer

Die Post versucht derzeit die Last auf anderen Wegen zu reduzieren. Mithilfe von Abgabeboxen sowie sogenannten Post24-Stationen soll es künftig einfacher möglich sein, Pakete aufzugeben oder entgegenzunehmen.

Bereits jetzt gibt es in Österreich 110 Abgabeboxen, an denen Pakete ohne Hilfe eines Post-Mitarbeiters aufgegeben werden können. Diese werden vor allem für Retouren verwendet, laut Post gehen 80 Prozent dieser Pakete an Versandhändler. Die Zahl der Post24-Standorte – Selbstbedienungsfilialen, in denen man Sendungen empfangen und Retouren versenden kann – soll bis zum Ende des Jahres von 25 auf 35 wachsen. In den 550 bestehenden Filialen sollen außerdem Fächer eingerichtet werden, aus denen Pakete rund um die Uhr abgeholt werden können.